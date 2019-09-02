الرئيسية | محليات 159 طلباَ لشغل 3 مناصب قيادية إعلامية شاغرة

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مطلع أن عدد المتقدمين للوظائف القيادية العليا الشاغرة في الإعلام الأردني بلغ 159 شخصا. وبحسب المصدر فقد تقدم لمنصب مدير هيئة الإعلام 62 شخصا فيما تقدم 54 شخصا لمنصب مدير عام الإذاعة والتلفزيون. وتقدم لشغل منصب مدير عام وكالة الانباء الاردنية بترا 43 شخصا. وأشار المصدر إلى أن ديوان الخدمة المدنية ينظر في هذه الطلبات وسيتم إعلام المتقدمين في حال قبولهم للمرحلة الثانية بمدة أقصاها 21 يوما يمنح بعدها كل من رفض طلبه 5 أيام لتقديم اعتراضه وفق الأصول ومن بعدها يدخل المتنافسون امتحانا ومن ثم مقابلة مع اللجنة المعنية ليصار لاحقا لإقرار حول من يعين في المناصب الشاغرة وفق نتائج الامتحانات والمقابلات.

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