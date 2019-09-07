لوحات فنية جدارية ضخمة تزين شوارع العاصمة عمان

وطنا اليوم-عمان:تواصل أمانة عمان بالتعاون مع مهرجان بلدك السنوي للفنون البصرية والذي يقيمه مسرح البلد بالتعاون والشراكة مع امانة عمان وعدد من الفنانين والشركاء الأردنيين والعرب والعالميين ٠ بإقامة جداريات الشارع " فن الجرافيتي " في شوارع عمان كجهد مشترك بين المنظمين و القائمين على مهرجان بلدك وبين أمانة عمان الكبرى ٠

وبينت مديرة الدائرة الثقافية في الأمانة شيمة التل أن الفكرة تقوم على ترك بصمة ابداعية على جدران اسمنتية تتوزع في انحاء مختلفة من المدينة من خلال أعمال فردية وتعاونية مع فتح الباب امام الفنانين الهواة لمشاركة الفنانين اصحاب الخبرة والاحتراف هذا العمل مع تبني رسالة هادفة لكل جدارية ٠

وأكدت التل ان فن الجرافيتي اصبح فن عالمي واهتمام العاصمة عمان به ما هو إلا تماشي مع هذا التوجه العالمي لايمان القائمين عليه بما يعطيه من جمال بصري وبث روح عصرية ملفتة للمكان اضافة الى تبني كل لوحة لرسالة انسانية مهمة ٠

ووصفت التل هذه الجداريات باللوحات الضخمة خارج دور العرض التقليدية التي اعتاد عليها الناس مشيرة انها منتشرة بشكل أكبر في عمان الشرقية لتوفر الجداريات الاسمنتية المناسبة للرسم حيث يتعذر الرسم على الحجر مع الحرص على ايجاد أماكن مناسبة في عمان الغربية لنشر هذا الفن الراقي في جميع انحاء العاصمة ٠

كما أكدت التل ان هذا المشروع الجمالي إضافة الى تعزيزه للحس الجمالي والبصري هو ايضا يتبنى رسائل انسانية هامة حيث سلطت اللوحات الاخيرة التي تم رسمها الضوء على اهم الانجازات النسوية من خلال رسم جداريات لنساء تركن بصمة هامة في مجتمعاتهن ٠