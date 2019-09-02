الرئيسية | محليات الرياشات: تحويل مرضى السرطان للعلاج بمستشفى حمزة خطير

وطنا اليوم-عمان: وصف رئيس جمعية أصدقاء مرضى السرطان موسى رياشات توجه وزارة الصحة بتحويل مستشفى الأمير حمزة إلى مستشفى تحويلي تخصصي بالقرار الخطير.

وقال، إن تحويل مرضى السرطان للعلاج بالمستشفى قد يكون بداية الحرمان للمصابين بالمرض من العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وأضاف أن مستشفى الأمير حمزة غير مؤهل لعلاج مرضى السرطان وأن الكوادر الطبية والفنية ينقصها الكثير لتقدم العلاج للمرضى.

وطالب رياشات الحكومة باعادة تأهيل أقسام علاج السرطان في المستشفى ورفدها بكل ما تحتاج وبعدها يمكن استقبال الحالات وعلاجها هناك.

وأشار إلى أن تأهيل المستشفى لاستقبال المرضى وعلاجهم بحاجة لميزانية كبيرة وأن ذلك سيأخذ وقت ولن يتم بيوم وليلة على حد تعبيره.

وتساءل رياشات حول عدم تحويل هذه المخصصات لمركز الحسين المشهود له بالكفاءة ونسب الشفاء الكبيرة والخدمات العلاجية والاجتماعية والنفسية التي يقدمها لمرضاه.

وأكد أن مركز الحسين قد لا يستوعب جميع مرضى السرطان ولكنه قادر على علاجهم في حال تم التنسيق ما بين المركز والخدمات الطبية والمستشفيات الأخرى.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر عن تحويل مستشفى الأمير حمزة إلى مستشفى تحويلي تخصصي لاستقبال الحالات المرضية المتعلقة بالأعصاب والقلب والسرطان والدماغ.

وأضاف خلال اجتماع نيابي، أمس الأحد، أن الوزارة توافقت مبدئيًا مع مركز الحسين للسرطان ليكون هناك ثلاثة مراكز في الجنوب وفي الشمال بمستشفى الملك المؤسس، وآخر في مستشفى الأمير حمزة، بحيث يشرف أطباء مركز الحسين على علاج الحالات في المراكز الثلاث.

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