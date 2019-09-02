تعديلات قانون الضمان تسمح بالاستفادة من رصيد التعطل للتعليم والعلاج

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تسمح للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل بالسحب من أرصدتهم الخاصة بهذا التأمين لغايات تمويل التعليم الجامعي والمهني لأبنائهم إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم.

وأضاف بأن هناك (19) ألف مؤمن عليه أردني من ضمنهم (16.5) ألف مؤمن عليه من الذكور تتراوح أعمارهم ما بين 45 إلى 60 عاماً.. فيما (2.5) ألف من الإناث تتراوح أعمارهن ما بين 45 إلى 55 عاماً يزيد رصيد كل منهم في حساب التعطل عن العمل على (1500) دينار، كاشفاً أن الرصيد الاجمالي لهؤلاء يصل الى حوالي (40) مليون دينار.