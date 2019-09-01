الكيلاني رئيسا لمجلس النقباء خلفا للزعبي

وطنا اليوم-عمان: تسلم نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي.

وقال امين عام مجمع النقابات المهنية المحامي رامي الشواورة ان رئاسة مجلس النقباء دورية بين النقابات الست الموجودة في مجمع النقابات المهنية، حيث تستمر رئاسة المجلس لمدة اربعة اشهر.

واثنى الشواورة على الجهود التي بذلها نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي خلال رئاسته لدورة مجلس النقباء الأخيرة، وتمنى التوفيق لنقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني في رئاسته للمجلس التي تستمر حتى نهاية العام الحالي.