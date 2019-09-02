الموافقة على تكفيل 10 موقوفين في أحداث الرمثا

وطنا اليوم-عمان:قال عضو مجلس محافظة إربد عن لواء الرمثا، أحمد سمارة، اليوم الاثنين، إنّ محكمة أمن الدولة وافقت اليوم على تكفيل 10 موقوفين على ذمة التحقيق بأحداث الرمثا.

وأكد سماره، أن “الموقوفين سيتم الإفراج عنهم غداً الثلاثاء، بعد أن تم الموافقة على تكفيلهم”، مشيراً إلى أنه “تم تقديم طلبات التكفيل من قبل ذوي الموقوفين للمحكمة صباح اليوم الاثنين”.

وأضاف أنّ “المحكمة ما زالت تنتظر بطلبات 6 أشخاص موقوفين على ذمة التحقيق”.