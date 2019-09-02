 وطنا نيوز -أردني ينتج ذرة القوس قزح الفريدة من نوعها بالعالم
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أردني ينتج ذرة القوس قزح الفريدة من نوعها بالعالم
التاريخ : 02-09-2019 02:42:53 المشاهدات: 1214

وطنا اليوم-عمان: نجح المهندس مدين الصرايرة في زراعة الذرة الملونة الملقبة بـ "الجوهرة الزجاجية"  لأول مرة في دول المنطقة.

الصرايرة قال : انه مهندس زراعي (انتاج حيواني) انهى دراسته في 2008 ، قبل ان تحصل شقيقته صفاء في الـ 2010 على ماجستير هندسه حاسوب ، دون ان يعثرا على عمل ، فقررا التوجه الى الزراعة ، وكانت البداية بزراعة الزيتون والعنب.

واشار الصرايرة الى انه قرر تجربة شيء جديد ، فاستورد بذور الذرة الملونة ( قوس قزح ) من الولايات المتحدة ، وعمل على زراعتها في الاردن ، وتكللت التجربة بالنجاح.

ويشير الصرايرة الى ثمن الذرة الملونة في هذه المرحلة سيكون مرتفعا نسبيا ، لكنه يسعى الى زيادة الإنتاج ليصبح سعرها مناسبا.

وبين الصرايرة ان الذرة الملونة تختلف قليلا عن الذرة العادية ، حيث تعتبر غنية جدا بالنشا ، لذلك فغالبا ما تستخدم في صناعة النشا ومنه الحلويات او لعمل الفشار، وهي قابلة أيضا للأكل كالذرة العادية.


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