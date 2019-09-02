التربية تحذر المدارس الخاصة من التلاعب بأسعار الكتب

وطنا اليوم-عمان:عممت وزارة التربية والتعليم على المؤسسات التعلمية الخاصة في حالة عدم التزامها ببيع الكتب المدرسية وفق الأسعار المعلنة من قبلها فإنها ستقوم باسترداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية الخاصة لصالح الوزارة.

واشار التعميم الصادر في تاريخ 27 اب (اغسطس) الماضي على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة واسعارها من قبل وزارة التربية والتعليم للعام 2020/2019.

ودعت الوزارة في التعميم المدارس الخاصة بضرورة ابلاغ ولي امر الطالب بقائمة الكتب المدرسية المسلمة، واسمائها والسعر الرسمي المحدد في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة واسعارها للعام الدراسي الحالي.

واشار التعميم الى انه استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة (11) من تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015 التي تنص: (تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة من خلال المديريات، وعليها تزويد طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز من المؤسسة ، تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة1994 وتعديلاته ، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية الخاصة لصالح الوزارة).