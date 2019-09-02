 وطنا نيوز -مقتل أردني في ولاية كاليفورنيا .. والخارجية تتابع
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مقتل أردني في ولاية كاليفورنيا .. والخارجية تتابع
التاريخ : 02-09-2019 01:56:42 المشاهدات: 1124

وطنا اليوم-عمان: قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في واشنطن يتابعان جريمة قتل مواطن أردني في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الامريكية.

وأوضح القضاة بأن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مجريات التحقيق في جريمة القتل مع السلطات المختصة في ولاية كاليفورنيا لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها. كما تم التواصل مع ذوي المتوفى وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وانه للان لم تحسم العائلة رغبتها بنقل الجثمان الى المملكة.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.


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