 وطنا نيوز -منتفعو التنمية يتكدسون أمام البريد في عمّان
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منتفعو التنمية يتكدسون أمام البريد في عمّان
التاريخ : 02-09-2019 09:26:04 المشاهدات: 1041

وطنا اليوم-عمان:شكا عدد من المواطنين من منتفعي صندوق التنمية، من تأخير استلام رواتبهم الشهرية في مكاتب البريد الأردني.

"منتفعو التنمية" أشاروا الى تكدسهم بالعشرات في نهاية كل شهر أمام احد المكاتب البريدية في العاصمة عمان، لاستلام رواتبهم .

وشكا المنتفعون خلال تواجدهم في احد مكاتب البريد بعمان، من حديث موظفي فرع البريد، بانه لا يوجد رواتب، وان مستحقاتهم المالية لم "تأتي" للبرد بعد، وعليهم الانتظار ليوم آخر.


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