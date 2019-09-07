الرئيسية | محليات الكابتن محمد الخشمان يكتب : عندما يكون ملك البلاد وقائدها قدوه للجميع

وطنا اليوم-عمان:عندما يكون ملك البلاد وقائدها قدوه للجميع ويقوم بنفسه وبشخصه بمشاركه فرحة شعبه بافتتاح العام الدراسي ويرجو من الله ومن القائمين على التعليم ان يضعوا مخافة الله بين اعينهم والعمل بجد لأخراج من هم على مقاعد الدراسه بالمستوى المطلوب لاعادة بناء المستقبل الذي نرجوه جميعا لهم نجد في الجانب الآخر تنظير ودعوات الى افشال المسيره الوطنيه وتغليب المصالح الخاصه على العامه وتجد في جانب آخر من نالوا على ثقة القائد والشعب في تولي مناصب قياديه غارقين في سباتهم باحثون عن الميزات والحوافز والأنانيه الشخصيه . كنت اتمنى لو شاهدنا اليوم وزراء ونواب واعيان كل في منطقته الجغرافيه يقومون بزيارة المدارس والأقتداء بسيد البلاد . لكن مع الأسف والواضح ان اهتمامهم بميزات الضمان والتقاعد وغيرها من الامور الشخصيه اهم بكثير من مشاركتهم لفئة ال 2 مليون طالب على مقاعد الدراسة وبعيدين كل البعد عن معرفة احتياجاتهم وظروفهم الدراسيه وامكانياتهم واسباب عدم التحاق ما تبقى منهم في مسيرة التعليم . الى متى سنبقى نرمي بحملنا على قيادتنا والى متى سنبقى غارقين في استغلال طيبة هذا البلد واهله الطيبين . متابعة جلالة الملك لادق التفاصيل تدل عن ان البلد بخير والمستقبل واعد على الرغم من وجود الأشخاص الخطأ في الموقع الخطأ وعلى الرغم من سوء الأختيار و الأستمرار في نهج المجاملات والنفاق الأجتماعي . ومرة اخرى كل عام وانتم بخير . الكابتن محمد الخشمان

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