 وطنا نيوز -مراسل صحيفة لوس انجلوس يسيء للأردنيين
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مراسل صحيفة لوس انجلوس يسيء للأردنيين
التاريخ : 01-09-2019 05:14:47 المشاهدات: 1533

وطنا اليوم-عمان:أجبر ضغط عدد من النشطاء الاردنيين مراسلا لصحيفة لوس انجلوس تايمز في الأردن على حذف تغريدة وصف فيها الاردنيين بأنهم "شعب زبالة".

هذه التغريدة اثارت النشطاء الأردنيين، ومن بينهم الاعلامي مريد حماد، الذي طالب صحيفة لوس تايمز عبر تويتر باتخاذ إجراءات ضد مراسلها في الاردن.

ولاحقاً، اعتذر مراسل الصحيفة عن تعبيره الذي اساء للشعب الاردني وقال "انا جزء منه، واتى كلامي على موضوع القمامة في الاماكن العامة. لقد حذفت التغريدة الاصلية وسوف اعيد صياغة الكلام بطريقة افضل"








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