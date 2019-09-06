ماذا قال طقس العرب عن تساقط الأمطار خلال شهر أيلول

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب توقعاته للحالة الجوية لشهر أيلول الجاري.

وقال طقس العرب: بالتزامن مع بداية فصل الخريف من ناحية الأرصاد الجوية ، قام فريق التنبؤات الجوية طويلة المدى بإطلاق سلسلة من النشرات الشهرية للوطن العربي بما فيها تحديثات خاصة بدول بلاد الشام تتعلق بالتوقعات الجوية لشهر سبتمبر/ أيلول 2019 وسلوك درجات الحرارة والأمطار في مختلف مناطق المملكة.

واعتمد كادر التنبؤات الجوية في هذه النشرات الشهرية على مجموعة من الخوارزميات والمعادلات الرياضية والمُطورة داخلياً عبر تجميع مختلف البيانات الجوية العالمية، كما تم استخدام بعض البرامج المُطورة عبر الذكاء الاصطناعي والتي تعطي صورة مبدئية عن توقعات الطقس خلال الأشهر المقبلة بما فيها توقعات درجات الحرارة والأمطار.

وأشار طقس العرب إلى انه تكمن الفائدة المرجوة من هذه النشرات الشهرية في مساعدة مختلف القطاعات في التخطيط المُبكر خلال الشهر على حد سواء ولا سيما القطاع الزراعي الذي يبني مخططاته الزراعية اعتماداً على هذه النشرات الجوية الخاصة والتي تساعد على جني وتحقيق الأرباح وتقليل الخسائر الناتجة عن بعض الظواهر الجوية القوية مثل السيول والصقيع والثلوج والرياح العاتية وذلك عبر استغلال هذه المعلومات، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي تستفيد من هذه النشرات الجوية مثل القطاعات التجارية، قطاع الملابس، قطاع الطاقة وغيرها.

نظرة عامة عن توقعات شهر سبتمبر / أيلول 2019

يُعتبر الأول من سبتمبر / أيلول، بداية فصل الخريف في علم الأرصاد الجوية، حيث يُتوقع أن يتباين سلوك درجات الحرارة في هذا الشهر بين الأرتفاع والأنخفاض في مختلف الفترات، وبحسب أخر التحديثات الجوية ستبدأ الكُتل الهوائية الباردة بالأندفاع بشكل أكبر نواحي أوروبا وقد يصل أحد امتداداتها الى الحوض الشرقي للمُتوسط ومنطقة بلاد الشام بحسب فريق التنبؤات الجوية طويلة المدى بحيث تهطل زخات من الأمطار في بعض المناطق بعض الفترات.