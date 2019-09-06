 وطنا نيوز -استقالة مدير مدرسة حكومية بأول يوم دوام
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
استقالة مدير مدرسة حكومية بأول يوم دوام
التاريخ : 01-09-2019 03:48:48 المشاهدات: 2176

وطنا اليوم-عمان:قدّم مدير مدرسة ضبعة الأساسية للبنين، في لواء الجيزة، استقالته لوزير التربية وليد المعاني.

وقال الدكتور رافع الزبن في استقالته، إن سببها هو عدم الاستجابة لمطالبه المتكررة بصيانة البنية التحتية في المدرسة.

وحذّر الزبن، من كارثة تشبه كارثة البحر الميت، بانهيار سقف الصف الثامن، بسبب حالته المتردية جراء الأمطار.

وكشف الزبن في رسالته عن تجاهل مديرية تربية لواء الجيزة، لمطالبه رغم تكرارها بكتب وخطابات رسمية.

يُذكر أن العام الدراسي الجديد بدأ اليوم الأحد، وقد توجه أكثر من مليوني طالب وطالبة إلى مدارسهم.








تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق