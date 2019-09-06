استقالة مدير مدرسة حكومية بأول يوم دوام

وطنا اليوم-عمان:قدّم مدير مدرسة ضبعة الأساسية للبنين، في لواء الجيزة، استقالته لوزير التربية وليد المعاني.

وقال الدكتور رافع الزبن في استقالته، إن سببها هو عدم الاستجابة لمطالبه المتكررة بصيانة البنية التحتية في المدرسة.

وحذّر الزبن، من كارثة تشبه كارثة البحر الميت، بانهيار سقف الصف الثامن، بسبب حالته المتردية جراء الأمطار.

وكشف الزبن في رسالته عن تجاهل مديرية تربية لواء الجيزة، لمطالبه رغم تكرارها بكتب وخطابات رسمية.

يُذكر أن العام الدراسي الجديد بدأ اليوم الأحد، وقد توجه أكثر من مليوني طالب وطالبة إلى مدارسهم.







