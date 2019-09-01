الرئيسية | محليات وفاة مواطن أردني خلال رحلة سياحية في تركيا

وطنا اليوم-عمان:قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تتابع حادث وفاة مواطن أردني خلال رحلة سياحية الى مدينة اسطنبول التركية. وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في انقرة تابعا مع السلطات التركية التحقيقات بحادث الوفاة وان التقارير الاولية تشير الى ان المتوفى رحمه الله تعرض لنوبة قلبية. هذا وباشرت الوزارة بإجراءات نقل الجثمان إلى الأردن بناء على طلب ذويه. وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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