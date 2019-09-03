 وطنا نيوز -الصناعة والتجارة تحقق لتحمي الشيبس المحلي
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الصناعة والتجارة تحقق لتحمي الشيبس المحلي
التاريخ : 01-09-2019 11:20:51 المشاهدات: 1042

وطنا اليوم-عمان:أعلنت مديرية حماية الانتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم عن بدء التحقيق بطلب تدابير الوقاية لسلعة شيبس البطاطا.

وقالت المديرية إنه "اشارة الى طلب تدابير الوقاية المقدم لمديرية حماية الانتاج الوطني بوزارة الصناعة والتجارة والتموين من قبل الصناعة المحلية المنتجة لسلعة شيبس البطاطا (وكيلها المحامي محمد احمد طقاطقة) وتطلب فيه فرض رسم تدابير وقاية على سلعة شيبس البطاطا المستوردة لمدة ثلاث سنوات لدفع الضرر عن الصناعة المحلية واتاحة الفرصة للمنتجين المحليين لتوفيق اوضاعهم.

وبناء عليه تدعو المديرية كل من لهم علاقة بالتحقيق من الاطراف المعنية من المنتجين المحليين والمستوردين داخل المملكة ومصدري السلعة الى المملكة من الدول المختلفة في التحقيق.








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