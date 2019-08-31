 وطنا نيوز -الأمن يوضح تفاصيل حادث دهس سائحتين في "رم"
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الأمن يوضح تفاصيل حادث دهس سائحتين في "رم"
التاريخ : 31-08-2019 03:38:05 المشاهدات: 1457

 

وطنا اليوم ـ عمان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٥ تبلغت قيادة شرطة البادية الملكية بوقوع حادث دهس لفتاتين من السياح من قبل احدى المركبات في منطقة رم حيث تم اسعاف الفتاتين للمستشفى لتلقي العلاج وكانت حالتهن العامة متوسطة .

واضاف الناطق الاعلامي ان سائق المركبة المتسبب بالحادث قام على الفور بتسليم نفسه للمركز الامني المختص واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة وجرى تحويل القضية للقضاء .

 


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