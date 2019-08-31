وطنا اليوم ـ عمان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٥ تبلغت قيادة شرطة البادية الملكية بوقوع حادث دهس لفتاتين من السياح من قبل احدى المركبات في منطقة رم حيث تم اسعاف الفتاتين للمستشفى لتلقي العلاج وكانت حالتهن العامة متوسطة .