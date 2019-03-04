الحكومة تخفض اسعار المشتقات النفطية

وطنا اليوم ـ عمان

اجتمعت اليوم الحادي والثلاثون من شهر آب/2019 لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة باجتماعها الاعتيادي لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من (1-30 أيلول القادم)، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر آب.

و قد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية محلياً خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيلول بمقدار 20 فلساً ليصبح 755 فلس/لتر بدلاً من 775 فلس/لتر، والبنزين 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 985 فلس/لتر بدلا من 1000 فلس/لتر، في حين انخفض سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلس فقط ليصبح 590 فلس/لتر بدلا من 605 فلس/لتر. وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 7.2 دينار. و يأتي هذا كإجراء من الحكومة للتخفيف على الشرائح الاقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.787 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات التي استوفت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (3545) تاريخ 4/3/2019) بـ (4.858) دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.