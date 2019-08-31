الرئيسية | محليات الرحامنة: مصانع أردنية تُهرب الدخان إلى الخارج ثم يُعاد تهريبه إلى الأردن

وطنا اليوم ـ عمان قال مدير الجمارك العامة، اللواء عبدالمجيد الرحامنة، إن الدخان المهرب من خارج الأردن إلى السوق المحلي، مُصنع في الأساس بمصانع أردنية.



وأضاف الرحامنة خلال استضافته في برنامج 60 دقيقة، أن مصانع أردنية تُهرب الدخان إلى الخارج، ثم يُعاد تهريبه إلى الأردن، مشيرا إلى أن الجمارك لديها أدلة تُثبت صُنع الدخان المهرب محليا.



أما بشأن التهريب من خلال معبر جابر، قال الرحامنة إن معدل الضبط اليومي على المعبر يصل إلى 7500 كروز دخان.

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