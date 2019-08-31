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محامون : 38 اردنيا محتجزون فس السجون السعودية دون محاكمه
وطنا اليوم ـ عمان
قال المحامي الأردني طارق المعالي، اليوم السبت، إن السعودية اعتقلت خلال 3 أشهر الماضية ما يقارب 38 أردنيا وزجتهم في السجون، دون محاكمة.
وأكد المعالي، أن هؤلاء السجناء موزعين في سجون العاصمة الرياض وجدة والدمام، مضيفا أنه تواصل مع الجهات الحكومية الأردنية لمحاولة الوصول إلى أي معلومة لكن دون جدوى.
من جانبه، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية، أن الوزارة لا يوجد لديها أي شكوى بهذا الخصوص.
وأبدت الوزارة استعدادها لمتابعة أي قضية تواجه أبناء المملكة في الخارج.
يذكر أن الأردن دانت في الآونة الأخيرة جميع العمليات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي واتستهدف أمن السعودية، حيث تحافظ الممكلة على العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربطها بالجارة الكبيرة.
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