الرحامنة: الدخان المهرب للاردن يصنع محليا ويعود عبر المعابر

وطنا اليوم-عمان:علق مدير الجمارك العامة اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة على الاجراءات الاخيرة على المعابر الحدودية قائلا انه لا يوجد اي ازدواجية في التعامل، بل ان جميع التعليمات والقوانين التي تخضع لها المعابر الحدودية واحدة ولا تفريق بين معبر واخر.

واكد الرحامنة في حديثه لبرنامج 60 دقيقة الذي بث عبر التلفزيون الاردني ان هناك تخفيف على المواطن في معبر جابر ولا يوجد تشديد، مضيفا ان هناك مواطنين كثر ما يسمى بـ "البحارة" يقومون بنقل كميات كبيرة من الدخان الى الاردن.

واضاف الرحامنة ان متوسط معدل الضبط اليومي على المعبر يصل الى 7500 كروز دخان عبر معبر جابر وقد اضرت بالاقتصاد الوطني، ولذلك عندما يتم الدعوة الى ضبط تهريب الدخان فـ لانها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الاردني كما يؤثر على الشركات التي تنتج الدخان محليا.

واكد الرحامنة ان القانون هو الفيصل في التعامل مع اي شخص يهرب دخان الى الاردن من حجز لهذه المواد وغرامات كما تم السماح لمدعي عام الجمارك مؤخرا واصبح نافذا منذ امس الخميس الى اغلاق اي محل يبيع مواد مهربة.

وحول تهريب الدخان الى السوق المحلي اكد الرحامنة ان المواد تهرب من مصانع محلية الى الخارج ثم تعاد مهربه الى السوق المحلي، واضاف انه لدى الجمارك ما يثبت ان الدخان المهرب الى الاردن هو انتاج محلي تم اعادة تهريبه من الخارج لنا مجددا ولا يوجد تهريب من هذه المصانع الى السوق المحلي مباشرة.

وحول ضريبة التجارة الالكترونية اكد الرحامنة ان المستفيد الاول منها هو الاقتصاد الاردني وجاء حماية التاجر التقليدي من المستهلك التاجر.