|
الرحامنة: الدخان المهرب للاردن يصنع محليا ويعود عبر المعابر
وطنا اليوم-عمان:علق مدير الجمارك العامة اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة على الاجراءات الاخيرة على المعابر الحدودية قائلا انه لا يوجد اي ازدواجية في التعامل، بل ان جميع التعليمات والقوانين التي تخضع لها المعابر الحدودية واحدة ولا تفريق بين معبر واخر.
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.