الرئيسية | محليات الوزني: معقول يكون المقاول مؤسسة حكومية وإحنا مش عارفين

وطنا اليوم-عمان:انتقد الدكتور خالد الوزني رئيس هيئة الاستثمار توقف مقاول الباص السريع عن العمل يوم الجمعة وايام العطل الرسمية. وقال الوزني "لا أدري كيف يتوقف عن العمل مقاول الباص السريع يوم الجمعة وايام العطل الرسمية ولا يبدأ العمل يومياً قبل الساعة الثامنة والنصف وينتهي العمل في الموقع مع انتهاء الدوام الرسمي،، معقول يكون المقاول مؤسسة حكومية وإحنا مش عارفين،، معقول هذا الحال في مشروع حيوي كان يجب أن يكون فيه العمل على مدار الساعة 24/7 على مدى 365 في السنة،،،!!!". الوزني ختم منشوره على الفيسبوك بقوله "شيء مضحك مبكي حقيقة".

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