الرئيسية | محليات وزيرة السياحة تعلق على حادثة تعنيف الحيوانات في البترا

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة الدكتورة مجد شويكة إن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تابعت ما تم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتعدي على الحيوانات داخل الموقع الأثري.

واعذرت الوزيرة لزوار لزوار ومحبيها عن هذا النوع من الاعتداءات، مشيرة الى انها لا تمت لاخلاقنا ولا لديننا ولا تمثل ابناء المجتمع المحلي وطريقة تعاملهم مع حيواناتهم، وأن هذه المخالفات والتي تظهر من وقت لآخر هي حالات فردية يتم التعامل معها من قبل السلطة وجميع الأجهزة المختصة بهدف الوصول معا إلى تعامل آمن لكل انواع الحيوانات داخل وخارج الموقع الأثري.

وذكرت الوزيرة ان السلطة تعلن للجميع بأنها قامت بجهود كبيرة في السابق فيما يتعلق بالرفق بالحيوان سواءا كانت هذه الجهود من خلالها او بالتعاون مع شركاءها المحليين والدوليين، وأنها بصدد تنظيم ورشة عمل لجميع الشركاء لتعلن فيها عن خطط عملها المستقبلية في هذا المجال وتبين التحديات التي تواجهها لتنفيذ تلك الخطط.

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