تشييع جثمان نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا في الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:شيع مواطنون، مساء الجمعة، نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور احمد الحجايا الذي وافته المنية اثر حادث سير.

وشيع جثمان الحجايا إلى مثواه الأخير في محافظة الطفيلة.

وتوفي الدكتور الحجايا الجمعة، اثر حادث سير، باتجاه منطقة الحسا في محافظة الطفيلة.

وكان الحجايا فاز بانتخابات نقابة المعلمين في شهر نيسان العام الحالي.