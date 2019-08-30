النقابات الأردنية تُفجع بوفاة الحجايا

وطنا اليوم-عمان: نعى رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي، نقيب المعلمين أحمد الحجايا الذي انتقل الى رحمته تعالى اثر حادث سير مؤسف على الطريق الصحراوي.

واثنى سمارة على مناقب الفقيد وأدائه النقابي الذي تدرج فيه من خلال نقابته الى ان انتخب نقيبا للمعلمين في نيسان الماضي.

استذكر سمارة المواقف الوطنية للحجايا واندفاعه لخدمة زملائه من خلال موقعه كنقيب للمعلمين.

واشار الى انه على الرغم من الفترة القصيرة التي مثل خلالها الحجايا نقابته في مجلس النقباء الا انه ترك اثرا كبيرا وشكلت وفاته صدمه للمجلس وللوسط النقابي.

وقدم سمارة باسم مجلس النقباء التعازي لاسرة الحجايا ونقابته وللمعلمات والمعلمين في كافة ارجاء الوطن.