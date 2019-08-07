ظروف الأردنيين تحجب عنهم تفكير الزواج من أولى فكيف بالثانية؟

وطنا اليوم-عمان:رغم انخفاض نسبة الرجال الذين لديهم أكثر من زوجة في الأردن، وفق آخر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات الأردنية، يجمع عدد كبير من الأردنيين على أن الظروف المعيشية الصعبة وتكاليف الزواج الباهظة، تعدد من الأسباب الرئيسية لعدم إقبالهم على تعدد الزوجات.

الى ذلك قال ناشط "ما في واحد بتزوج على زوجته الا اذا كانت مقصرة في احتياجات البيت من تنظيف وتربية اولاد واهمال كامل للأسف".

وكتب آخر متهكمًا "معهم يأكلو ويصرفوا عوحده همه عشان يجيبوا تانيه وتالته؟ بعدين الاحسن يكون الخبر .. الاردنيون يبتعدون عن الزواج نهائيا في الظروف الراهنة".

ورأت معلقة أردنية في أن السبب يكمن في أن "اختيار واحد خاطئ في حياتك ؛ يُكلّفك عمراً من التعب والندم .. وما من شيء أقسى من أن يمضي عمرك أمامك دون أن تعيش،،،،لاطفر ولاخوف، ،،شغلت قناعه بين الطرفين".

ووفق بيانات مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018، فإن 4% فقط من النساء المتزوجات حاليا، ذكرن بأن أزواجهن لديهم أكثر من زوجة واحدة.

وتحتل محافظة العقبة أقل معدل في تعدد الزوجات، إذ بلغت 2% فقط، بينما تصدرت محافظة المفرق أعلى نسبة في الاردن ، من حيث تعدد الزوجات، بحسب مسح دائرة الإحصاءات العامة.

وترى شريحة واسعة من الأردنيين، أن الظروف المعيشية الصعبة باتت تحد من قدرة الشباب على تكاليف زواجهم الأول، فبالتالي ليس بمقدورهم التفكير بقرار تعدد الزوجات أو حتى الزواج من ثانية.

وقال ناشط "زمان كنت كل يومين اشوف موكب عرس وفارده ويعملو جو بشارع ...حاليا بطلت اشوف الاشياء هاي الله على أيام زمان زمان الشقلبة".

وكتبت ناشطة " مش قادرين يتجوزو الأولى والله لو معهم المال عليم الله ليتجوزو 4 ومارح يقتنعو".

وقال معلق "رجالات الاردن ملتزمين وعندهم حس مسؤليه عالي وفهم عميق لمعنى التعدديه...انساك من موضوع الطفر".