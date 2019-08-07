نقابة الأطباء تلوح بالتصعيد ردا على تصريحات وزير الصحة

وطنا اليوم-عمان:قال مجلس نقابة الأطباء ان تصريحات وزير الصحه الدكتور سعد جابر التي اشار فيها الى قبول المجلس للنظام المعدل على الحوافز "غير دقيقة".

واكد المجلس في بيان، أنه عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده الجمعة، تمسكه بمطالب أطباء وزارة الصحة والتي ارسلتها النقابة للوزير الخميس، والمتضمنة رفض المجلس التعديلات المقترحه على هذا النظام.

وطالبت النقابة بتعديل النظام وفق ما اقترحه مجلس النقابه من تعديلات، واقرار باقي المطالب التي تخص أطباء وزارة الصحة.

واشار مجلس النقابة أنه أمهل وزارة الصحة اعتبارا من الخميس، اسبوعين قبل البدء باجراءات تصعيدية، وانه في حال انتهاء المهلة دون تحقيق مطالب الاطباء فانه سيتم البدء بتنفيذ الاجراءات التصعيدية.

وأعرب مجلس النقابة عن أمله بأن تلاقي مطالب الاطباء اذانا صاغية، وان يتم التعامل معها بحكمة من أجل إقرارها وتنفيذها لما لها من أثر كبير على استمرارية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.







