مبادرات جرشيه لتزين المدارس استعدادا للدوام.

وطنا اليوم /جرش

مندوباً عن عطوفة محافظ جرش ... رعى نائب محافظ جرش العبادي وعطوفة مدير شباب جرش الدكتور حمزة العقيلي ومدير تربية جرش الدكتور راضي الشناق وحضور مدير المدرسة ياسين قعدان وجمعية درب جرش نور بنات منسق المشروع وجمع غفير من المجتمع المحلي ختام تسليم مبادرة " أردن النخوة " التطوعي

وتهدف الى تزيين المدارس ضمن المبادرات الملكية السامية تبادل الحضور حديث شيق عن المبادرة والمكارم الملكية الهادفة

وتحدث عطوفة مدير شباب جرش الدكتور العقيلي عن دور وزارة الشباب في التقاط الرسائل الملكية في تعزيز دور الشباب في حفز الشباب على التطوع واستثمار أوقاتهم في العمل والانجاز وتصحيح سلوك الشباب الاردني ضمن فلسفة الوزارة في إعداد جيل منتمي لوطنة هو وموروثة الحضاري وإسهامة في بناء مؤسسات الدولة الاردنية وترك بصمه جميلة في سجل الانجاز والشراكة الفاعلة المستدامة كما أرادهم سيد البلاد جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم وتجول الحضور في مرافق المدرسة التي أصبحت لوحه جميلة تسر الناظرين

شاكرين لكل من شارك في إنجاح المبادرة الملكية الساميه ، اليوم الخميس الموافق ٨/٢٩/ ٢٠١٩م في كفرخل الاساسية للبنين .