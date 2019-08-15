الرئيسية | محليات تفاصيل اللقاء الأخير بين الملك حسين وصدام

وطنا اليوم-عمان:اختتمت «الشرق الأوسط» يوم الجمعة نشر حلقات مختارة من مذكرات الأمير زيد بن شاكر، رئيس وزراء الأردن الأسبق ووزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي وأحد أشد المقربين من العاهل الأردني الملك حسين.

وتتطرق الحلقة الأخيرة إلى حرب الخليج الثانية بعد اجتياح الجيش العراقي دولة الكويت، وإصرار الرئيس العراقي السابق صدام حسين على موقفه من الحرب في مواجهة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من مساعي الملك حسين لتطويق الأزمة والدعوة إلى الحل العربي بعيداً عن التدخل الأجنبي، يكشف الكتاب عن لحظات يأس العاهل الأردني من إصرار صدام على خوض الحرب.

ورافق بن شاكر الملك حسين في آخر زيارة قام بها الأخير إلى بغداد وشهد الحوار الذي دار بين العاهل الأردني وصدام حسين وكيف رد الأخير عليه.

وشعر الملك حسين باليأس من إقناع صدام بالحل العربي لأزمة الكويت فقال للأخير: «إذا كانت هذه وجهة نظرك، فلم يعد ضرورياً أن آتي مرة أخرى».

كما تتطرق الحلقة الأخيرة إلى قرار الملك حسين الموافقة على طلب صهري صدام، الأخوين حسين وصدام كامل، وزوجتيهما اللجوء إلى الأردن.

وتصدر مذكرات الأمير زيد بن شاكر تحت اسم «من السلاح إلى الانفتاح»، وكتبتها أرملته السيدة نوزاد الساطي، والتي ستصدر الشهر المقبل عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت – عمان.

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