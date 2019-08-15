الرئيسية | محليات تعطل إنجاز مشروع مثلث الحلابات يتسبب بأضرار للأهالي

وطنا اليوم-عمان:تسبب تعطل مشروع مثلث الحلابات الظليل باضرار للاهالي جراء الاغلاقات المرورية كونه شريان حركة رئيس يربط محافظة الزرقاء بمدينة الظليل والخالدية.

وخلال اجتماع لبحث التأخير في تنفيذ مشروع تطوير «المثلث» بكلفة مليون دينار اردني حضره محافظ الزرقاء ومدير وحدة التنمية في المحافظة ومدير قضاء الظليل ومدير أشغال الزرقاء ومديرة مكتب أشغال الظليل واعضاء مجلس المحافظة ورئيس بلدية الظليل ومندوب عن مديرية المياه بالإضافة لمقاول المشروع قال عضو مجلس محافظة الزرقاء عبدالله أبو هويدي إن مدة العطاء انتهت ولم ينته العمل في المشروع الذي أعاق السير في المنطقة واثر على الحركة التجارية بصورة سلبية، لافتًا إلى أن المحافظ تسلم مذكرة موقعة من اكثر من مئة تاجر ومتضرر من التأخير في الانجاز ووعد بحل المشكلة باسرع وقت ممكن.

وتم خلال الاجتماع عرض المعيقات التي واجهت المشروع والتأخير غير المبرر في الانجاز والصعوبات التي ساهمت بالتأخير ومنها وجود خط مياه رئيس، بالاضافة إلى وجود احجار بازلتيه اعاقت عملية الحفر.



كما تم الاتفاق على أن يتم تسليم جزء من الطريق الاسبوع القادم مع إيجاد طريق بديل والأخذ بعين الاعتبار وسائل السلامة من شواخص وإشارات تحذيرية ورش المياه وإحضار آليات حديثة لتجاوز المنطقة البازلتية.

وأكد رئيس بلدية الظليل نضال العوضات أن المقاول تأخر في تسليم مشروع المثلث، وانه تفاجأ بالعديد من المعوقات مثل خطوط المياه والاتصالات، كما أن لجوء المقاول إلى رفع منسوب الشارع عن المحلات التجارية أضر بالنشاط التجاري في المنطقة.

وحمل العوضات مسؤولية التأخير في تنفيذ المشروع للمقاول ولمديرية الأشغال العامة والإسكان في الزرقاء التي لم تتابع تنفيذ المقاول للمشروع في الوقت المحدد والمقرر بستة أشهر فقط، لافتًا إلى أن المقاول غير في التصاميم الأولية للمشروع مما يعد مخالفة صريحة لشروط العطاء.

من جهته، بين مدير مديرية أشغال الزرقاء المهندس زهير أبو زعرور أن المقاول تفاجأ بالعديد من المعوقات في منطقة تنفيذ المشروع مثل خط مياه رئيسي وشبكة كوابل كهرباء تحت الأرض مما تسبب في تأخر المشروع الذي تقدر تكلفة تنفيذه بمليون ومئة ألف دينار.

وأضاف أن لدى المديرية كادرا للإشراف على تنفيذ المشروع، حيث أن هناك دراسة لتغليف خط المياه الرئيسي بالإسمنت للسير بتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى عدم تعاون الجهات المختصة مع المقاول من أجل تذليل تلك المعوقات في أرض المشروع.

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