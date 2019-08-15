الرئيسية | محليات جثامين شهداء عراق الكرك مازالت في مغارة !

وطنا اليوم-عمان:طالب أهالي بلدة العراق في الكرك مجلسهم البلدي والجهات المعنية تنفيذ الوعود المتكررة منذ 2012 بنقل رفات شهداء البلدة إلى مقبرة إسلامية، وتكريمهم بنصب تذكاري يخلد ذكرى استشهادهم، واستحداث حديقة عامة تحمل اسمهم.



ولفت مواطنون إلى أن مطالبهم بنقل رفات شهداء بلدة العراق الجاثمة في احدى المُغر منذ 1910 وتكريمها دينيا وإنسانيا لمقبرة إسلامية تحميها من العبث والتخريب، لم تخرج من دائرة الوعود.



وأشاروا إلى أن الوعود لم ينفذ منها سوى وضع سياج غير آمن قرب موقع المغارة وشق طريق وعر بينما بقي إنشاء المقبرة ونقل الرفات إليها كما كان متفق عليه مع أبناء المنطقة وتسويرها واستحداث نصب تذكاري بالحادثة قيد المماطلة منذ اعوام.



وأضافوا أن هذه الحزمة من المشروعات غير المنفذة تضمنت استحداث حديقة عامة على مساحات ذات جاذبية سياحية وجمالية لخدمة أبناء البلدة التي تقع ضمن مكان بعيد عن بلدات وألوية الكرك والزوار الذين سيترددون على المنطقة لغاية زيارة موقع احداث عام 1910.



وأكد ممثل مجلس محافظة الكرك عن تجمعات العراق والطيبة الدكتور مرزوق المرابحة متابعة مطالب أهالي بلدة العراق مع مجلس بلدي مؤتة والمزار الجنوبي والجهات المعنية بهذه المشروعات التي تمثل أولوية مطلبية للحفاظ على الموروث التاريخي والحضاري لبلدتهم.



وأشار إلى أن البلدية ووفقا لما هو متفق عليه حيال هذه المطالب قامت بتسوير الموقع لحمايته من أي عبث أو اعتداء وأن المطالب الأخرى المتعلقة بالمقبرة الإسلامية والنصب التذكاري والحديقة العامة التي استملك لها مساحات ملائمة تم وضع مخططاتها ودراساتها على أن تنفذ على نفقة المبادرات.



وأضاف أنه ومن خلال المجلس سيتابع تنفيذ المبادرات التي وعد بها أبناء بلدة العراق ولم تشهد التلبية رغم تجديد مطالبهم حيالها.

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