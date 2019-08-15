|
المجلس القضائي يعين القاضي أبو رمان نائبا عاما للجمارك
وطنا اليوم-عمان:عيّن المجلس القضائي، واعتبارا من اليوم الخميس، قاضي محكمة الاستئناف محمد المأمون أبو رمان نائباً عاماً للجمارك، في ضوء دخول القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (12) لسنة 2019 حيز النفاذ بتاريخ اليوم الموافق 29 من شهر آب لعام 2019.
وقرر كذلك انتداب المدعي العام الجمركي المسمى قبل نفاذ القانون هاني محمد عبد الرحمن البرديني مدعياً عاماً لدى محكمة بداية الجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ومن جهة اخرى، قرر النائب العام الضريبي القاضي عبدالله أبو الغنم انتداب كل من المدعين العامين المسميين قبل نفاذ قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 مدعين عامين لدى محكمة بداية الضريبة اعتباراً من تاريخ اليوم، وهما: عثمان توفيق علي القضاة، وحسام حسني محمد الرشيد، ويعرب سميح فهيم الحباشنة، وأمجد ضيف الله الأسمير الفقهاء، وسلامة محمد سلامة الهباهبة، أمجد سعد سليمان السنيان ومحمد بشير فنطول النجاب.
وبذلك تصبح جميع أعمال النيابة العامة الضريبية والجمركية مناطة بالنيابة العامة النظامية والتي لها صلاحية تمثيل دائرة الجمارك والضريبية أمام محاكم البداية الجمركية والضريبية.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|