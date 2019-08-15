اثر خلاف مع المناصير .. تحويل مطعم عمر العبداللات لكازية

وطنا اليوم-عمان:اعلن مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة عن تصفية شركة قصر الحجر لادارة المطاعم، المشغلة لمطعم بيت عمر للفنان عمر العبداللات الواقع في شارع المدينة الطبية اثر خلاف مالي وإداري نشب بين الفنان عمر العبداللات ورجل الأعمال زياد المناصير حسب مصادر صحفية.

وقال العبداللات في تصريحات صحفية ان اغلاق مطعم بيت عمر الذي يملكه بالشركاة مع زياد المناصير تم باتفاق مسبق عند افتتاحه.

وبين ان الاتفاق كان مسبقا افتتاح المطعم لسنتين ثم تحويله الى محطة وقود.