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الأردن يدين قرار هندوراس بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار هندوراس إفتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس وقرار جمهورية ناورو الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وطالب القضاة المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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