الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

وطنا اليوم-عمان:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

وكان في استقبال جلالته، لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومساعدو رئيس هيئة الأركان المشتركة.

واجتمع جلالته باللواء الركن الحنيطي، حيث تم بحث العديد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، والاستمرار بعملية إعادة الهيكلة بما يتناسب مع استراتيجية ورؤية القوات المسلحة للتطوير، وتنفيذ المهام والواجبات المسندة لها، واطمأن جلالته على مستوى جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

واجتمع جلالة القائد الأعلى بعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واستمع إلى إيجاز قدمه الناطق الإعلامي باسم تمرين الأسد المتأهب العميد الركن محمد الثلجي حول مجريات وسير عمليات التمرين وآلية تنفيذه والأهداف والدروس المتوخاة منه.

والتقى جلالته عدداً من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة، وتناول معهم الغداء، مؤكداً ثقته واعتزازه الكبيرين بالجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبمعنوياتهم العالية، والمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة إعداداً وتسليحاً وتدريباً.