حماية المستهلك تدعو الأردنيين إلى شراء الدجاج المحلي

وطنا اليوم-عمان:وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين وأصحاب الفنادق والمطاعم الى شراء الدجاج المحلي الذي يباع الان بأسعار متدنية اذا ما تم مقارنتها بأسعار البيع قبل شهرين.

ودعت الجمعية في بيان له الخميس، الى اجراء الدراسات العلمية المتخصصة بشكل مستمر للتعرف على ابرز المشاكل والتحديات التي يعاني منها قطاع الدواجن وايجاد الحلول المناسبة لها.

وقالت الجمعية، "يتوجب على الجهات ذات العلاقة ايجاد الحلول اللازمة لحماية المنتج الوطني وعدم السماح باستيراد الدجاج المجمد في الفترات التي يكون فيها الانتاج المحلي يزيد أو يغطي حاجة السوق المحلي من أجل المحافظة على حقوق المزارعين وخاصة صغار المزارعين ولضمان استمرارية انتاجهم وحتى لا يتكبدوا خسائر قد تجبرهم على الخروج من هذا القطاع وبالتالي تشريد الاف الاسر وحرمانها من العيش بأمان".

وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، ان الجمعية تعمل باستمرار على دعم المنتج الوطني وتفضله على المنتج الاجنبي من خلال الدعوة الى شراء المنتج المحلي .