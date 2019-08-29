الحجايا ينفي صحة بيان منسوب لفرع عمان

وطنا اليوم-عمان:نفى نقيب المعلمين الأردنيين، الدكتور أحمد الحجايا، صحة البيان المنسوب إلى فرع عمان، والذي يحاول اظهار "انشقاق الفرع عن النقابة وتبرؤه من الاجراءات التصعيدية القادمة"، معتبرا إياه "تشويشا لا قيمة له، خاصة في ظلّ تماسك المعلمين ووقوفهم خلف مجلس نقابتهم".

وقال الحجايا إن البيان غير موقع من رئيس الفرع ولا من الأعضاء، كما أنه مصاغ بطريقة مشبوهة، مؤكدا أنه أجرى اتصالات مع الفرع وتأكد من ذلك.