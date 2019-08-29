 وطنا نيوز -الحجايا ينفي صحة بيان منسوب لفرع عمان
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الحجايا ينفي صحة بيان منسوب لفرع عمان
التاريخ : 29-08-2019 04:21:32 المشاهدات: 974

وطنا اليوم-عمان:نفى نقيب المعلمين الأردنيين، الدكتور أحمد الحجايا، صحة البيان المنسوب إلى فرع عمان، والذي يحاول اظهار "انشقاق الفرع عن النقابة وتبرؤه من الاجراءات التصعيدية القادمة"، معتبرا إياه "تشويشا لا قيمة له، خاصة في ظلّ تماسك المعلمين ووقوفهم خلف مجلس نقابتهم".
وقال الحجايا إن البيان غير موقع من رئيس الفرع ولا من الأعضاء، كما أنه مصاغ بطريقة مشبوهة، مؤكدا أنه أجرى اتصالات مع الفرع وتأكد من ذلك.
ولفت إلى أن رئيس فرع عمان والأعضاء أعلنوا التزامهم بقرارات النقابة وكلّ ما يصدر عن المجلس من اجراءات للمطالبة بحقوق المعلمين ولن تجدي محاولات للتشويش نفعا مع ارادة المعلمين الصلبة.

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