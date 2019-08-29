الشحاحدة يبشر الأردنيين: موسم الحبوب الحالي مميز

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة أن الموسم الحالي مميز من الناحية الانتاجية بسبب الظروف المناخية التي سادت المملكة وخاصة كميات الامطار الغزيرة وخصوصا في المناطق الشمالية.

ونوه الشحاحدة بان الحكومة تقوم بدعم مزارعي القمح والشعير من خلال الأسعار التشجيعية والتي تأتي اعلى بكثير عن الأسعار العالمية التي حددتها الوزارة وذلك لزيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير في كافة مناطق المملكة وكون هذه المحاصيل تصنف محاصيل استراتيجية.

وأعلن الشحاحدة عن انتهاء موعد استلام الحبوب من قبل اللجنة المركزية لشراء الحبوب وكانت الكميات كالتالي اقليم الشمال قمح مواني 17191 طن شعير علفي 28799 طن .

اقليم الجنوب قمح مواني 1112 طن شعير علفي 2160 طن اقليم الوسط قمح مواني 1810 طن شعير علفي 9163 طن المجموع قمح مواني 20113 طن شعير علفي 40123 طن ليصبح المجموع الكلي لكميات الحبوب النهائية 66280.