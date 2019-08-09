الشمالي: الأسطوانات الهنديّة تم صَهَرَها بالكامل وتحويلها لحديد تسليح

وطنا اليوم-عمان:أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، أنه لا يوجد أي أسطوانات هنديّة في السوق المحليّة مُطلقاً، مشددا على أن ما يتم تداوله بخصوص هذا الموضوع عارٍ عن الصحة.

وقال الشمالي في تصريحات صحفية، أن مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت إدخال شحنة أسطوانات الغاز الهنديّة سابقا، حيث قامت شركة مصفاة البترول الأردنيّة بالتبرع فيها للقوات المسلحة الأردنية ليتم صَهَرَها لغايات استخدامها كحديد تسليح.

وكشف الشمالي أنه تم صَهَر نحو 250 الف أسطوانة غاز بحضور لجنة مُشكّلة من القوات المسلحة الأردنيّة وديوان المحاسبة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومندوبين عن شركة مصفاة البترول الأردنيّة.

وزاد انه تم صَهَر الأسطوانات داخل احد مصانع الحديد، حيث استمرت عملية الصَهَر لأكثر من 3 شهور، حيث تم تحويل الأسطوانات لحديد تسليح لاستخدامات الجيش العربيّ الأردنيّ.

وأهاب الشمالي بجميع وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعيّ بتوخي الدقة والحذر في نشر أي معلومة، مؤكدا على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس على اتم الاستعداد للإجابة عن استفسار حول هذا الموضوع.