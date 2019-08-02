نقابة الأطباء: تصريحات الوزير عارية عن الصحة

وطنا اليوم-عمان:صرح عضو مجلس النقابة مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة الدكتور حازم قرالة حول تنظيم النقابة لاجتماع طارىء ينعقد يوم غد الجمعة في مقر النقابة في الساعة العاشرة صباحا للحديث عن تصريحات الوزير حول موافقة النقابة على تعديلات الحوافز وعدم ضرورة منح الأطباء المؤهلين مسمى حيث انهم على حد تعبيره يعملون عمليا وهو ما نفته النقابة واعتبرته عار عن الصحة

وفي التفاصيل أكد قرالة بأن الحكومة ممثلة بالوزير السابق غازي الزبن قامت بالتعهد للنقابة بزيادة الحوافز ٧٠٪ وإعطاء مسمى للأطباء المؤهلين وعندما حدث التعديل الوزاري واستلم الدكتور سعد جابر مهامه تنصل من هذه الوعود وتحدث عن آلية جديدة بما يخص زيادة الحوافز وهذه الالية وصل كتابها إلى نقابة الأطباء قبل ثلاثة أيام وعند قرائتها والإطلاع عليها قمنا كنقابة برفضها وإصدار بيان رفض بها وقمنا بابلاغ الوزارة بالتعديلات المطلوبة.

لتتفاجىء النقابة بخروج الوزير بتصريح أمام الجميع بموافقة النقابة على هذه التعديلات ولا نعلم على اي اساس صرح بذلك ولذلك سنقوم بعقد اجتماع طارىء يوم غد الجمعة في مقر النقابة للرد على هذه التصريحات والاتهامات الباطلة التي تحدث عنها الوزير بتصريحه حول النقابة علما بأن تقسيم الحوافز بناء على وعود الحكومة كانت كالآتي ٣٠٪ في الدورة الأولى و ٤٠٪ في الدورة الثانية لتصبح ٧٠٪ وما حصل انه في أول دورة تم تحصيل ٣٠٪ وفي الدورة الثانية قامت الحكومة بتفعيل نظام الضريبة وتم خصم ٣٠٪ ولم يأتوا ب ٤٠٪

ونؤكد من خلال موقعكم على مطالبنا الواضحة والمهلة التي منحناها للوزارة وهي اسبوعان انقضى منها ثلاثة أيام في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبنا سنقوم بالتصعيد