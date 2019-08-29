اغلاق محال تجارية في الكرك احتجاجا على قرار حكومي

وطنا اليوم-عمان:نفذ تجار و أهالي مدينة الكرك ، امام المسجد العمري وسط المدينة ،وقفة إحتجاجية غاضبة رفضا لقرار الحكومة القاضي بنقل جميع باصات المحافظة إلى مجمع سفريات الكرك الجديد الذي يبعد عن مركز المدينة زهاء الـ١٠ كم ا لامر الذي سيؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية إلى محالهم بسبب عدم دخول الباصات داخل الوسط التجاري الأمر الذي سيلحق بهم اضرارا جسيمة و سيؤدي الى اغلاق محالهم البالغ عددها ١٢٠٠ محل و التي تعتاش منها الالاف الاسر وفق التجار .

الوقفة التي تخللها اغلاق للمحال التجارية كتعبير عن الامتعاض من هذا القرار الحكومي، طالب فيها التجار و المواطنون حكومة د.عمر الرزاز بالعدول عن هذا القرار المجحف بحقهم و إستخدام المجمع لأغراض اخرى كونه أنشئ دون الاستئناس براي المحافظة و مشغلي الباصات فيها .

و أضافوا أنه على وزارة النقل ايجاد خطة مرورية لا تعرقل حياتهم و محالهم و تكفل تشغيل المجمع أما دون ذلك فهو مرفوض شعبيا جملة و تفصيلاً و لن يتم تشغيله حتى لو تطلب الأمر اضراب شامل في كافه المحافظة.

الوقفة السلمية هذه التي جاءت عقب صلاة الظهر اكد المشاركين فيها أنها ستبقى مستمرة و سلمية و لن يضروا بأي من الممتلكات العامةالتي هي حق للمواطن لكنهم يؤكدون في ذات السياق رفضهم المطلق لاي مزاعم لنقل المجمع لا سيما بعدما اضر المشروع السياحي الذب نفذ قبل سنوات بهم و ارهق كواهلهم وفق المشاركين.