أردنيان يتبرعان بتكاليف زفافهما كاملة لطلبة أيتام

وطنا اليوم-عمان:تبرع العروسان محمد أنور اسعد ودانيا رياض بتكاليف زواجهما التي رصداها للزفاف لصالح الأيتام والفقراء حيث قاما بتوزيع 600 حقيبة مدرسية مع قرطاسية بقيمة 6000 دينار على الأيتام في 6 مراكز تابعة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الأيتام وتخفيفا من أعباء الحياة وتكاليفها الواقعة على هذة الشريحة.

وآثر العروسان المشاركة بأنفسهم في عملية توزيع الحقائب التي شملت مراكز الطالبية وذيبان والقصر وفقوع والمزار الجنوبي في كل من مادبا والكرك.

واعتبر رئيس الجمعية الدكتور جميل الدهيسات هذا العمل مبادرة خيرية ثمينة، دشنها هذان العروسان لتعزيز روح العطاء والشعور النبيل تجاه شرائح من المجتمع هي الأكثر حاجة لأية مساهمات خيرية في ظل واقع اقتصادي صعب وظروف معيشية تستدعي مساهمان أبناء الوطن المخلصين.

وقال إن المبادرة من العروسين فكرة تضامنية تجتهد جمعية المركز الإسلامي الخيرية لتكريسها وترسيخها في وجدان المجتمع وشعوره الجمعي المشترك، وأن المسؤولية المجتمعية ليست مفهوما محصورا بالمؤسسات والشركات، إنما هو مفهوم وقاعدة ممتدة نحو الأفراد لتقديم مساهمات تعبر عن شعورهم بالمسؤولية تجاه أبناء وطنهم ومجتمعهم.

وقد الدهيسات الشكر الجزيل للعروسين على روح المسؤولية ومبادرتهما الخلاقة متمنيا لهم التوفيق في زواجهما الذي كانت أولى ثماره هذا الإحساس العميق والنبيل تجاه الأيتام والفقراء والمحتاجين.