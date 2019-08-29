حيدر الزبن : الاسطوانات الهندية اتلفها الجيش الأردني

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير مؤسسة المواصفات والمقايس السابق حيدر الزبن ان شحنة الاسطوانات الهندية غير الصالحة للاستعمال لم تدخل مطلقا إلى الاردن .

وأكد الزبن أن الاسطوانات قد حفظت خارج ميناء العقبة تحت حماية حراسة الأجهزة الأمنية ومحفوظة وفق ادق الاجراءات الامنية في حينه وتحظى برقابة مدير مواصفات العقبة وبربط الكتروني مع المؤسسة في العاصمة عمان .

وشدد مدير مؤسسة المواصفات والمقايس السابق على أن الاسطوانات كافة الموجودة الآن في السوق المحلية لديها رقم يتكون من 14 خانة موثقة ومحفوظة لدى مؤسسة المواصفات والمقايس.

واشار الزبن إلى أن الـ 250 ألف اسطوانة التي توزع محليا تحمل رقما يمكن للمواطنين التحقق منه من خلال مراجعة المؤسسة .

وكشف الزبن عن ان لدية معلومات تؤكد ان الاسطوانات الهندية قد تم اتلافها من قبل القوات المسلحة الأردنية داخل مصنع الحديد ، منوها إلى أن القوات المسلحة قامت بشراء هذه الاسطوانات كحديد خام لاستخدامات الجيش وقد تم بيعها في عهد رئيس شلطة منطقة العقبة الاقتصاديةالخاصة آنذاك ناصر الشريدة ".

وأكد الزبن أن كل العينات التي خرجت وتم فحصها قد أعيدت بالكامل إلى موقع حفظ الاسطوانات مشددا على أنه لم يتم تداول أيا منها في السوق المحلي .