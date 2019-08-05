ماذا حدث بين الوزير الغرايبة والذنيبات قبل إعفاء الأخير من منصبه

وطنا اليوم-عمان : التغيير مطلوب وهو عادة صحية تقود إلى مزيد من التطوير والارتقاء، وهو إن لم يكن عادة فهو حاجة مطلوبة في مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية.

ولكن آلية التغيير يجب أن تكون بصورة متميزة وفيها الكثير من الحكمة والرغبة الصادقة في التغيير للأفضل ، لأن التغيير ظاهرة ايجابية ولا توجد مناصب محتكرة .

بالأمس اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس قراراً بإحالة كل من أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي نادر الذنيبات إلى التقاعد. وهي قرارات ربما تكون صائبة أو خاطئة اتخذها وزراء تلك الوزارتين .

ولكن ما يجب الوقوف عنده هو آليه اتخاذ القرار ، وإبداء الأسباب للرأي العام حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ مثل تلك القرارات ، خاصة وان كثير من الشخصيات تحال على التقاعد بتصفية شخصية أو اسباب غير مقنعة ، علماً أن بعض الشخصيات ممن يتم إحالتها على التقاعد تتفأجا بتلك القرارات دون سابق إنذار ، في ظل عملها المتميز والخبرة الممتدة لسنوات طويله .

مصادر مطلعة أكد أن أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي نادر الذنيبات من موظفي الدولة المتميزين ، وخبرته العملية تفوق خبرة الوزير الحالي م.مثنى الغرايبة ، والذنيبات هو من كان يدير الوزارة إبان الأشهر الأولى التي تولى فيها الغرايبة منصبه الوزاري حتى تمكن من الإلمام ومعرفة كافة تفاصيل العمل ، فضلاً عن تقديم النصح والإرشاد بكثير من القرارات قبل اتخاذها وذلك لمصلحة الوطن .

المصادر أكدت أن الوزير مثنى الغرايبة قام قبل يوم من التنسيب إلى مجلس الوزراء بقرار إحالة الأمين الذنيبات إلى التقاعد بالذهاب إلى مكتب الأمين والجلوس مع الذنيبات ، واحتساء فنجان قهوه دون ان يعلمه أو يظهر له ان لديه توجه بإعفائه من منصبه ، بل اتخذ الجلسة المشتركة بين الوزير والامين طابع النقاش لكثير من الملفات في الوزارة .