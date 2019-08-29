 وطنا نيوز -الافراج عن الأردنيين المختطفين في جنوب افريقيا
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الافراج عن الأردنيين المختطفين في جنوب افريقيا
التاريخ : 29-08-2019 09:47:33 المشاهدات: 455

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة انه تم صباح اليوم اطلاق سراح المواطنين ألاردنيين اللذين كانا قد اختطفا في جنوب إفريقيا يوم 17 آب الجاري.

واوضح القضاة أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة الاردنية قد تابعت الحادث عن كثب منذ بدايته مع السلطات المحلية هناك، وانه وبحمد الله تم اطلاق سراحهما هذا الصباح وأنهما الان مع ذويهم.

وقال الناطق الرسمي ان السفارة الاردنية في بروتوريا قد تابعت عملية اطلاق سراحهما طوال ليلة امس وان السفير الاردني هناك ابراهيم العواوده قد اكد ان المختطفين (الاب وابنه) قد اصبحا الان بحوزة ذويهم.

وشكر القضاة السلطات المحلية في جنوب أفريقيا وسعادة سفير جنوب أفريقيا في الاْردن لما أبدوه من تعاون في هذه القضية.


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