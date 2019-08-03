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الزميلة الاعلامية غادة بدر تناشد الحكومة بالعمل الفوري لاطلاق سراح والدها واخيها المختطفان منذ مدة في جنوب افريقيا
وطنا اليوم-ناشدت الزميلة الإعلامية غادة بدر الجهات المختصة و وزارة الخارجية بالتدخل لحل المشكلة التي تعاني بها و عائلتها بعد اختطاف والدها البالغ من العمر80 عاماً وحالته الصحية حرجة و هناك حاجة لتناوله الأدوية التي امتنع عنها منذ اختطافها و أخيها في جنوب أفريقيا منذ أكثر من 8 أيام.
يذكر وزارة الخارجية أصدرت بياناً بالحادثة و قالت فيه أن إدارة العمليات في الوزارة تتابع قضية اختطاف مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا.
واوضحت الوزارة ان مركز العمليات و السفارة الاردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا تتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك، وان المعلومات الاولية تشير الى ان المخطوفين الاردنيين اب وابنه وهما من رجال الأعمال هناك وان الخاطفين قد طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.
واكد القضاة ان سفارتنا هناك قد طلبت من وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا العمل فورا ومن خلال الأجهزة المختصة هناك للبحث عن ان المخطوفين الاردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن.
واوضح مدير العمليات بان الوزارة قد شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة والى ان يتم إطلاق سراح المخطوفين الاردنيين.
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