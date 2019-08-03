الزميلة الاعلامية غادة بدر تناشد الحكومة بالعمل الفوري لاطلاق سراح والدها واخيها المختطفان منذ مدة في جنوب افريقيا

وطنا اليوم-ناشدت الزميلة الإعلامية غادة بدر الجهات المختصة و وزارة الخارجية بالتدخل لحل المشكلة التي تعاني بها و عائلتها بعد اختطاف والدها البالغ من العمر80 عاماً وحالته الصحية حرجة و هناك حاجة لتناوله الأدوية التي امتنع عنها منذ اختطافها و أخيها في جنوب أفريقيا منذ أكثر من 8 أيام.

يذكر وزارة الخارجية أصدرت بياناً بالحادثة و قالت فيه أن إدارة العمليات في الوزارة تتابع قضية اختطاف مواطنين أردنيين في جنوب أفريقيا.