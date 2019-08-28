الرئيسية | محليات إنذار لرئيس مجلس محلي النعيمة لمخاطبته الرزاز

وطنا اليوم-عمان:وجه وزير الإدارة المحلية وليد المصري أنذاراً لرئيس مجلس محلي النعيمة محمد جبر البركات وذلك لمخالفته نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية على عدم مخاطبة رئيس الوزراء أو اي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البلاد إلا عن طريق وزير الإدارة المحلية وفق ما جاء في الكتاب موجه من الوزير المصري الى محمد جبر البركات رئيس مجلس محلي النعيمة.













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