إعفاء مشترين على الإنترنت من التسجيل على منصة الجمارك

وطنا اليوم-عمان:قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء إعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة لدائرة الجمارك.

ويهدف القرار إلى التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات، من خلال قيام شركات الشحن السريع بتزويد دائرة الجمارك بالبيانات اللازمة بدلاً من المشترين.

وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنّى الغرايبة أنّ القرار تمّ التوصّل إليه اليوم بعد اجتماع عُقُد بحضوره، إلى جانب وزير الماليّة، ومدير عام الجمارك وممثلين عن شركات الشحن السريع، وجمعية الريادة والإبداع الأردنيّة.

وبين الغرايبة أنّ الحكومة رحّبت بالمقترحات البنّاءة التي قدّمتها جمعيّة الريادة والإبداع الأردنيّة وشركات الشحن السريع المحليّة، على إثر إقرار الحكومة لإجراءات تنظيم التجارة الإلكترونيّة والتي تضمنت إنشاء منصة إلكترونيّة جمركيّة لتنظيم طرود التجارة.

وبيّن الوزير أنّ الاجتماع توصّل إلى اتفاق ستقوم بموجبه شركات الشحن السريع بالتعاون مع دائرة الجمارك بشكل مباشر، وتنظيم عمليّة شحن طرود التجارة الإلكترونيّة كما كان معمولاً به في السابق، ما يسهّل آلية استقبال الطرود.