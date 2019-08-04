أردني وزوجته واطفاله الثلاثة ينامون في باص كيا

وطنا اليوم-عمان:تنام عائلة اردنية مكونة من 5 أشخاص في الشارع، منذ اكثر من شهر، وذلك لعدم توفر مسكن يأويهم، واحتجاجا على منع امانة عمان اقامة سوق شعبي في منطقة أحد بالعاصمة عمان.

وفي التفاصيل قال رب الأسرة ابو جهاد إنه وزوجته واطفاله الثلاثة ينامون في "باص صغير" بساحة مستشفى الأردن في العاصمة عمان، منذ 32 يوما، وذلك لعدم وجود بيت لهم، وان البيت الذي كانوا يسكنون فيه لا يستطيع دفع إجاره، مشيرا الى انه يترتب عليه دفع أجار 6 اشهر سابقة.

وأضاف ابو جهاد ان مبيتهم في "الباص" يأتي ايضا احتجاجا على منعه من قبل أمانة عمان بإنشاء سوق شعبي في منطقة أحد، لافتا الى انه تم اخذ الموافقات المبدئية وبناء السوق على مساحة دونمين، الا ان الأمانة رفضت بعد ذلك فتح السوق.

وذكر ابو جهاد ان محافظ العاصمة سعد شهاب تواصل معهم لحل القضية، اذ ارسل مخاطبات لأمانة عمان لكن دون جدوى.

من جهته قال باسم الطراونة نائب مدير أمانة عمان إن اللجنة المحلية في منطقة أحد رفضت اعطاء التراخيص لاقامة السوق، مشيرا الى ان السبب في ذلك هو انه يقام في الاحياء السكنية وداخل التنظيم.

وذكر الطراونة انه طلب من الأشخاص القائمين على انشاء السوق ايجاد قطعة أرض خارج التنظيم، وسيتم منهم التراخيص اللازمة.

واكد انه لا يمكن اعطاء تراخيص لسوق شعبي داخل التنظيم وبين الاحياء السكنية.