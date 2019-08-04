 وطنا نيوز -المعاني يوضح حول معدلات قبول الطب وطلبة الـ2000
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المعاني يوضح حول معدلات قبول الطب وطلبة الـ2000
التاريخ : 28-08-2019 04:26:54 المشاهدات: 1000

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وليد المعاني، أن معدلات القبول في الجامعات الرسمية ستكون مرتفعة عنها في العام الماضي بنحو (1- 1.5) علامة في تخصص الطب، ومتفاوتة في باقي التخصصات "حسب نتائج الدورة التكميلية".

ونقل النائب خليل عطية عن المعاني قوله في رده على استفساراته، إن طلبة الثانوية العامة من مواليد عام 2000 ملزمون بالتقدم بطلبات للجامعات ومنافسة زملائهم من مواليد عام 2001.

وأشار المعاني إلى أن الوزارة ستلتزم بقرار وفتوى ديوان التشريع والرأي بخصوص طلبة الـ2000، ولن يتمّ فصلهم عن غيرهم "بل قبول موحد للجميع".

وشدد على ضرورة أن يتقدم الطلبة من مواليد عام 2000 للقبول مع زملائهم من مواليد عام 2001.


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